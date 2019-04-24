Londra'da Ara Güler sergisi 24.04.2019 01:31

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara Güler sergisi Londra'da, İstanbul fotoğrafları ile İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock ve Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerinden oluşan bir seçkiyle açıldı.