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Londra'da Ara Güler sergisi

24.04.2019 01:31

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara Güler sergisi Londra'da, İstanbul fotoğrafları ile İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock ve Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerinden oluşan bir seçkiyle açıldı.


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