Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara Güler sergisi Londra'da, İstanbul fotoğrafları ile İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock ve Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerinden oluşan bir seçkiyle açıldı.
Londra'da Ara Güler sergisi24.04.2019 01:31
- Londra'da Ara Güler sergisi
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