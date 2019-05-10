Londra'da alarm! Silahla camiye girmeye çalışınca... 10.05.2019 11:24

İngiltere'nin başkenti Londra'da silahlı bir kişi camiye girmeye çalıştı. Şüphelinin içeri girmesi cemaat tarafından engellendi ve cami güvenlik altına alındı. Polis, olayda kullanılan silahın kurusıkı olduğunun sanıldığını ve kimsenin yaralanmadığını duyurdu