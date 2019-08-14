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Liverpool taraftarlarından Boğaz turu (Video)

14.08.2019 18:43

İstanbul'da bu akşam oynanacak olan Liverpool - Chelsea maçı öncesi İngiliz taraftarlar tekneyle Boğaz Turu'na çıktı...


Liverpool ve Chelsea'nin bu akşam karşı karşıya geleceği UEFA Süper Kupa maçı öncesi İngiliz taraftarlar için düzenlenen etkinlikler kapsamında, çok sayıda Liverpoollu tekneyle Boğaz Turu'na çıktı.

Kabataş iskelesinden hareket eden tekneyle birlikte 4 saatlik tura çıkan taraftarlar, şarkılar ve marşlar söyleyerek İstanbul Boğazı'nın tadını çıkardı. Liverpoollu taraftarların tekne turu Kabataş iskelesinde sona erecek. Ardından taraftarlar Süper Kupa heyecanını yaşamak için stattaki yerlerini alacak.

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