Liverpool Chelsea maçı şifresiz mi, şifreli mi yayınlanacak? UEFA Süper Kupa maçı nereden izlenir? 14.08.2019 19:18

UEFA Süper Kupa mücadelesinde Liverpool ve Chelsea'nin karşılacağı karşılaşma bugün saat 22.00'de oynanacak. İki büyük takım Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Büyük karşılaşma öncesinde tüm gözler Türkiye'ye çevrildi. Futbolseverler bu nedenle arama motorlarında Liverpool Chelsea maçı şifreli mi, şifresiz mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, UEFA Süper Kupa maçı nereden izlenir? İşte cevabı...

Liverpool ve Chelsea'nin karşılacağı UEFA Süper Kupa karşılaşması bugün saat 22.00'de oynanacak. İki büyük takım Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Büyük karşılaşma öncesinde tüm gözler Türkiye'ye çevrildi. Futbolseverler bu nedenle arama motorlarında Liverpool Chelsea maçı şifreli mi, şifresiz mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, UEFA Süper Kupa maçı nereden izlenir? İşte cevabı...

LIVERPOOL CHELSEA MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma Bein Sports Haber'den şifresiz olarak yayınlanacak.

DÜNYANIN GÖZÜ VODAFONE PARK'TA

Dünyanın gözü İstanbul Vodafone Park'ta oynanacak müthiş finalde olacak. 215 dünya televizyonu bugün oynanacak karşılaşmayı canlı olarak ekranlara taşıyacak.

DÖRDÜNCÜ HAKEM CÜNEYT ÇAKIR

Karşılaşmanın dördürdüncü hakemliğini ise gururumuz Cüneyt Çakır yapacak.

LIVERPOOL CHELSEA MAÇI BİLGİLERİ

TARİH: 14.08.2019

SAAT: 22:00

HAKEM: Stephanie Frappart

STADYUM: Vodafone Park

KANAL: Bein Sports Haber (Şifresiz)