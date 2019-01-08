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Liselinin öldüğü ilçede, bu kez köpekler saldırdıkları köpeği parçalayıp yedi

08 Ocak 2019, Salı

Kayseri'de, lise öğrencisi Mehmet Özer'in (14) köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü Hacılar ilçesinde, sokak köpekleri saldırdıkları başka bir köpeği parçalayarak yedi. Köpeklerin saldırısı cep telefonuyla görüntülendi.


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