Liseli Buğra, kız öğrencinin şakalaşırken attığı yumrukla öldü

Giresun'da, Anadolu Lisesi'nde eğitim gören T.D. (16) adlı kız öğrencinin, teneffüste şakalaşırken göğsüne yumruk attığı arkadaşı Buğra Kağan Şen (16), fenalaştı. Yere yığılan ve dili boğazına kaçan Şen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Buğra Kağan Şen'in kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.
Liseli Buğra, kız öğrencinin şakalaşırken attığı yumrukla öldü02 Kasım 2018, Cuma
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