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  • Liselere geçiş nasıl olacak? Adrese dayalı yerleştirme nasıl uygulanacak? İşte tüm detaylar!

Liselere geçiş nasıl olacak? Adrese dayalı yerleştirme nasıl uygulanacak? İşte tüm detaylar!

01 Temmuz 2018, Pazar

MEB müsteşarı Yusuf Tekin, ATV - A Haber Haber Koordinatörü Fatih Atik'in konuğu oldu. Tartışmalara son nokta koyan Tekin, öğrencilerin istemediği okula gitmeyeceğini belirtti. Sınavla öğrenci alan okullara adrese dayalı yerleştirme yapılmayacağını aktaran MEB müsteşarı, sınavsız öğrenci alan okullarda kalitesiz eğitim verildiği iddiasına da tepki gösterdi.
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