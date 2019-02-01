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Lise dehşet anları! Pompalı tüfekle

01 Şubat 2019, Cuma

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki lisede hizmetli olarak çalışan 2 çocuk annesi Şengül G. (47), iddiaya göre bir süredir kendisini taciz ettiği iddia edilen eniştesi Erdal Demirsoy'u (55), okul bahçesinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü.


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