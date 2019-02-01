İzmir'in Gaziemir ilçesindeki lisede hizmetli olarak çalışan 2 çocuk annesi Şengül G. (47), iddiaya göre bir süredir kendisini taciz ettiği iddia edilen eniştesi Erdal Demirsoy'u (55), okul bahçesinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Lise dehşet anları! Pompalı tüfekle01 Şubat 2019, Cuma
- Lise dehşet anları! Pompalı tüfekle
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