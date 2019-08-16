Ligin ilk maçı Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS Denizli maçı hangi kanalda? 16.08.2019 18:09

Süper Lig'in açılış maçında ligin son şampiyonu Galatasaray, ligin yeni ekibi Denizlispor'a konuk olacak. Yeni sezonun ilk karşılaşmasından önce futbolseverler Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Denizlispor Galatasaray maçı hangi yayınlanacak? İşte Denizlispor Galatasaray maçı hakkında bilgiler...

Sarı-kırmızılılar ve ligin yeni ekibi Denizlispor Süper Lig'in 1. haftası açılış mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Son şampiyon Galatasaray yeni sezona moralli başlamak için kazanmak istiyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, GS Denizli maçı hangi kanalda?

DENİZLİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Süper Lig'de haftanın açılış maçında Yukatel Denizlispor ile mücadele edecek. ​Cuma günü Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

DENİZLİSPOR: Tolgahan Acar, Oğuz Yılmaz, Lopes, Mustafa Yumlu, Bergdich, Mbamba, Zeki Yavru, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Burak Çalık, Rodallega.

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Seri, Belhanda, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Babel.

FATİH TERİM CEZALI

Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada takımının başında bulunamayacak. Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim'e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti. Cezasının birini geçen sezonun son haftasındaki karşılaşmada, birini de TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile oynanan maçta çeken Terim, Yukatel Denizlispor müsabakasıyla cezasını tamamlayacak.

EKSİK OYUNCULAR

Galatasaray'ın Denizlispor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Takımdan ayrılması gündemde olan Kostas Mitroglou, Ozornwafor ve ameliyat olan Feghouli kadroda yer almadı.

İşte Galatasaray'ın Denizlispor maçı kadrosu...

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Erencan Yardımcı, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Mbaye Diagne, Emre Mor.

9 YIL SONRA...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'la ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 9 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 38 maçta sarı kırmızılılar 25, Horozlar ise 5 galibiyet aldı. Geriye kalan 8 maç da beraberlikle tamamlandı.