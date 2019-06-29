Lider eşleri Japon mutfağında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya 'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin resmi eş programına katıldı. Lider eşleri, zirvenin ikinci gününde Japon kültürüne ait yemekler hakkında bilgi aldı. Japonya 'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin resmi eş programına katılan ülke liderlerinin eşleri zirvenin ikinci gününde Japon kültürüne ait yemekler hakkında bilgi aldı.
Lider eşleri Japon mutfağında29.06.2019 16:15
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