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Libya'da savaşan gruplar kimler? Türkiye ve uluslararası güçler hangi tarafı destekliyor? "Hafter güçleri" kimdir?

01.07.2019 13:26

Türkiye, içeride gerek ekonomik gerek siyasi yoğun bir gündemle meşgulken dışarıda ise S-400 ve F-35 sorunlarını aşmak için çaba sarf ediyor. Tüm bu yoğun uğraş sürerken Türkiye, uluslararası arenada Libya ekseninde yeni bir sorunla karşı karşıya kaldı. Peki Libya'da savaşan gruplar kimler? Türkiye ve uluslararası güçler hangi tarafı destekliyor? Son günlerde gündemi meşgul eden "Hafter güçleri" kim ve Libya'da neyi amaçlıyor?


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