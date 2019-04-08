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Libya'da kanlı gün: 25 ölü, 80 yaralı!

08.04.2019 16:29

Libya'nın başkenti Trablus'ta çıkan olaylarda 25 kişinin öldüğü 80 kişinin de yaralandığı bildirildi.


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