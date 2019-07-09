Libya’da Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 Türk denizci Türkiye’ye döndü 09.07.2019 05:35

Libya'da Hafter güçleri tarafından alıkonulan ve 1 Temmuz'da serbest bırakılan 6 Türk denizci Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen 6 denizci başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yetkililere teşekkür etti.