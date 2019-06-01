Haberler Web TV LGS yolunda korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye bölündü

LGS yolunda korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye bölündü

01.06.2019 14:48

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, LGS sınavına girecek olan Nisa Öztürk'ün içinde bulunduğu otomobil başka bir otomobille çapıştı. Kazada 3 kişiyle birlikte yaralanan Nisa Öztürk, sınava giremedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları