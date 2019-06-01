LGS yolunda korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye bölündü

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, LGS sınavına girecek olan Nisa Öztürk'ün içinde bulunduğu otomobil başka bir otomobille çapıştı. Kazada 3 kişiyle birlikte yaralanan Nisa Öztürk, sınava giremedi.
LGS yolunda korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye bölündü01.06.2019 14:48
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