LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi sırada heyecanla beklenen tercih işlemleri maratonu var. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır VE tercih yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Tercih-Rehberlik Uzmanı Öğretim Görevlisi Tolga Bahadır Şimşek merak edilen soruları detaylarıyla anlattı. İşte Tercih Uzmanından LGS tavsiyeleri…
LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? LGS tercihleri nereden yapılacak? (Video)25.06.2019 16:36
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