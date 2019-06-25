LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? LGS tercihleri nereden yapılacak? (Video) 25.06.2019 16:36

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi sırada heyecanla beklenen tercih işlemleri maratonu var. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır VE tercih yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Tercih-Rehberlik Uzmanı Öğretim Görevlisi Tolga Bahadır Şimşek merak edilen soruları detaylarıyla anlattı. İşte Tercih Uzmanından LGS tavsiyeleri…

