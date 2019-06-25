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LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? LGS tercihleri nereden yapılacak? (Video)

25.06.2019 16:36

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi sırada heyecanla beklenen tercih işlemleri maratonu var. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır VE tercih yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Tercih-Rehberlik Uzmanı Öğretim Görevlisi Tolga Bahadır Şimşek merak edilen soruları detaylarıyla anlattı. İşte Tercih Uzmanından LGS tavsiyeleri…


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