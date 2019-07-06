LGS tercihleri nasıl yapılır? Okul tercihinde nelere dikkat edilmeli? MEB LGS tercihleri ne zaman bitiyor? 06.07.2019 09:50

LGS tercih işlemleri 1 Temmuz'da başlamıştı. Öğrenciler tercihlerini yaparak geleceklerini bir anlamda belirleyecekler. İstediği liseye geçiş yapabilmek için tercih yapan öğrenciler yerleştirme sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır? Okul tercihinde nelere dikkat edilmeli? MEB LGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2019 LGS lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Eğitim Uzmanı Öztuna Norman ayrıntılarıyla anlattı...