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LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS tercihleri yaparken nelere dikkat edilmeli? (Video)

24.06.2019 16:47

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi sırada heyecanla beklenen tercih işlemleri maratonu var. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır VE tercih yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Tercih Uzmanı İsmail Kılıçarslan merak edilen soruları detaylarıyla anlattı. İşte Tercih Uzmanından LGS tavsiyeleri…


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