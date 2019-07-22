LGS tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? LGS tercih sonuçları eokul.meb.gov.tr adresinde açıklandı 22.07.2019 10:19

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2019? 1 Temmuz 2019 tarihinde başlayan Liseye Geçiş Sınavı tercih işlemleri 12 Temmuz'da sona ermişti. Öğrenciler tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ise merak ediyor. Peki LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2019? 2019 LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Peki LGS tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2019? Liselere Geçiş Sınavı 1 Haziran 2019 tarihinde yapıldı. Öğrenciler tercih işlemlerini yapmaya devam ediyor. Tercih sürecinin bitmesine sayılı saatler kaldı. 2019 LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Sonuçları öğrenmek için e-Okul sitesi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi kısmına giriş yapmanız gerekiyor. Sonrasında "Resimdeki Rakamlar", "Öğrenci TC Kimlik Numarası", "Öğrenci Okul Numarası" yazan boşlukları sırasıyla doldurup "Giriş" butonuna basmanız yeterli olacaktır.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

LGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Sonuçları öğrenmek için e-Okul sitesi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi kısmına giriş yapmanız gerekiyor. Sonrasında "Resimdeki Rakamlar", "Öğrenci TC Kimlik Numarası", "Öğrenci Okul Numarası" yazan boşlukları sırasıyla doldurup "Giriş" butonuna basmanız yeterli olacaktır.

E-Okul sisteminin ikinci kısmında ise öğrenciye ait kişisel bilgiler doldurulacaktır.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİH TAKVİMİ

29 Temmuz – 2 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

5 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

5-8 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

10 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı