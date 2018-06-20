Leyla'nın kaçırıldığı köyde beyaz minibüs dehşeti 20 Haziran 2018, Çarşamba

Leyla'nın kaybolduğu köydeki çocuklardan 8 yaşındaki Burak Elmas ise "Biz top oynarken beyaz minibüs yanımıza gelip durdu ve içinde iki kişi vardı. Gelin size şeker verelim dediler. Biz korkup kaçınca onlar da hızla köyden uzaklaştı. Şimdi beyaz bir minibüs gördük mü hepimiz kaçıyoruz" dedi.