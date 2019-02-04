Leyla Sönmez'i doktor ihmali mi öldürdü? Adana'da burun ameliyatı olmuştu 04 Şubat 2019, Pazartesi

ADANA'da geçirdiği burun ameliyatı sonrası ağrı çeken, ardından yoğun bakıma alınan 24 yaşında üniversite öğrencisi Leyla Sönmez hayatını kaybetti. Leyla Sönmez'in ölüm haberi tüm Türkiye'yi sarstı. Şimdi herkes Leyla Sönmez'in neden öldüğünü merak ediyor. Leyla Sönmez'in ailesinin iddiaları doktorunun genç kızın durumu ile ilgilenmediği 'Naz yapıyor' diyerek geçiştirdiği yönünde.