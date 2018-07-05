Leyla Aydemir’in babasına Cumhurbaşkanı'ndan söz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi derinden sarsan Küçük Leyla olayıyla ilgili Leyla Aydemir'in ailesini aradı. Küçük Leyla'nın babası Nihat Aydemir ile konuşan Erdoğan, acılı aileye faillerin bulunacağının sözünü verdi.
Leyla Aydemir’in babasına Cumhurbaşkanı'ndan söz05 Temmuz 2018, Perşembe
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