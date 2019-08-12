Lekima Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor (Video) 12.08.2019 14:08

Çin'in doğusunda etkili olan ve cumartesi gününden bu yana etkisini sürdüren Lekima Tayfunu'nda yaşamını yitirenlerin sayısı 45 olurken, kaybolan 16 kişiye de hala ulaşılamadı.