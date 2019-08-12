Çin'in doğusunda etkili olan ve cumartesi gününden bu yana etkisini sürdüren Lekima Tayfunu'nda yaşamını yitirenlerin sayısı 45 olurken, kaybolan 16 kişiye de hala ulaşılamadı.
Lekima Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor (Video)12.08.2019 14:08
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