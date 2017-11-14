Öz babasını reddedip Gülen'in soyadını almak isteyen ve teröristbaşı Feto'yu babası gibi gördüğünü söyleyen Enes Kanter, NBA karşılaşmasında yaptığıyla alay konusu oldu. Maç sırasında LeBron James ile Nkilitina bir pozisyonda karşı karşıya geldi. Nkilitina zamanın daralması nedeniyle James'i iterek topu oyuna sokmaya çalıştı. Gerginliğin devam etmesi üzerine Enes Kanter birden LeBron James'in karşısına dikilerek James ile karşılıklı söz atışına başladı. Kanter'in bu anlamsız davranışı, spikerin tepkisine neden oldu. Spiker " Her şeyi Kanter başlattı, şimdi ise çene yapıyor " diyerek isyan etti..
Lebron James'in Enes Kanter'i rezil ettiği o an14 Kasım 2017, Salı
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