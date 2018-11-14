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Lastik-İş Sendikası Başkanı Karacan son yolculuğuna uğurlandı

14 Kasım 2018, Çarşamba

Sakarya’da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, Kocaeli'de son yolcuğuna uğurlandı.


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