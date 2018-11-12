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Laik - muhafazakâr kavgası çıkarılmak isteniyor

12 Kasım 2018, Pazartesi

90'lı yıllarda Türkiye'nin başına musallat edilen 'laiklik gidiyor, şeriat geliyor' provokatörleri iş başında.


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