Lady Gaga, konserde kucak dansı yaparken hayranıyla birlikte sahneden düştü 19.10.2019 12:49

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Lady Gaga bir hayranıyla kucak dansı yaparken sahneden düştü. Las Vegas'taki konserini izlemeye gelen hayranlarından birini sahneye çıkaran Lady Gaga, kucağında dans ettiği erkek hayranıyla birlikte sahneden yere düştü. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Amerikalı ünlü şarkıcı Lady Gaga bir hayranıyla dans ettiği esnada sahneden düştü. Las Vegas'taki konserini izlemeye gelen hayranlarından birini sahneye çıkaran şarkıcı, kucağında dans ettiği erkek hayranıyla birlikte sahneden yere düştü.

Yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düşen şarkıcıyı korumaları yerden kaldırdı. Görüntülerde erkek hayranının adımını boşluğa atması sonucu ikilinin düştüğü dikkat çekiyor.

Düştükten hemen sonra sahneye yeniden dönen Lady Gaga "Birbirimizin kucağına düştük. Titanik'teki Rose ve Jack gibiyiz." dedi.

Lady Gaga, "Bir Yıldız Doğuyor" (A Star Is Born) filminde Bradley Cooper ile birlikte "Shallow" şarkısını seslendirerek yeniden dikkatleri üzerine çekmişti.