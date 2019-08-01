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Lady Gaga aşkını ilan etti! İşte Bradley Cooper ile sevgili olduğu iddia edilen Lady Gaga'nın yeni sevgilisi...

01.08.2019 17:24

Lady Gaga, haftasonu California'da bulunan bir mekanda, yeni erkek arkadaşı Dan Horton ile görüntülendi. Nişanlısı Christian Carino ile altı ay önce ayrılan ünlü şarkıcı Lady Gaga, Oscar Ödülleri Töreni'ne Bradley Cooper ile sahnedeki yakınlaşmalarıyla magazin gündemine damga vurmuştu. Irina Shayk ve Cooper ayrılığının ardından ikilinin birlikte yaşamaya başladığı iddiaları magazin gündemine düşmüşken Gaga, California'daki bir mekanda yeni aşkıyla birlikte görüntülendi.


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