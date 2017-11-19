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Kuzu: "Bu dava bugünden itibaren çökmüştür"

18 Kasım 2017, Cumartesi
ABD'de devam eden Kumpas davasını A Haber'e değerlendiren AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, Zarraf davasının hakiminin geçmişte Türkiye'ye yaptığı ziyarete dikkat çekti. Kuzu, "Delillerin hangi ortamda nasıl ele geçirildiği ortada, bu durumda bu dava bugünden itibaren çökmüştür" açıklamasını yaptı.
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