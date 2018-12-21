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Kuzey Suriye'de aşiretler zirvesi

21 Aralık 2018, Cuma

Fırat'ın doğusuna Türk askerinin harekatı beklenirken orada da hareketlilik var. Suriye'deki aşiretler biraraya geldi. A Haber ekibi canlı yayında oradaki gelişmeleri aktardı.


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