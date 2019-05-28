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Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! 1 kişi öldü | VİDEO

28.05.2019 16:45

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Edirne istikametinde seyreden bir araç, emniyet şeridinde bulunan sulama aracına arkadan çarptı. Korkunç kaza sonrası çarpan araçtaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.


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