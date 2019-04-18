Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda et yüklü TIR devrildi18.04.2019 15:57
- Uğur Dündar'ın paylaştığı videolar sosyal medyada olay oldu
- Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde feribot faciası: 13 ölü, 142 kayıp
- Başkan Erdoğan 'Göbeklitepe Yılı' ilan etti! Şanlıurfa'da doluluk yüzde 100'e ulaştı
- Çeşme'de gezi teknesinde yangın
- Kuzey Marmara Otoyolu'nda et yüklü TIR devrildi
- Van’da durdurulan kamyonette 307 paket eroin ele geçirildi
- Ankara'da yine aynı vahşet
- FETÖ'nün ankesörlü telefon şifresi
- THY'nin "Yabancı kabin memurları" üniformalarını giydi
- Kadınların ölümüne dövüşü! Saç çekmek, ısırmak, tırmalamak serbest
- İmamoğlu'nun mazbata alması sonrası Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler...
- YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç'tan 'üniversite sınavı' açıklaması
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.