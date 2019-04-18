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Kuzey Marmara Otoyolu'nda et yüklü TIR devrildi

18.04.2019 15:57

Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.


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