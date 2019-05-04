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Kuzey Kore kısa menzilli füze ateşledi

04.05.2019 10:20

Kuzey Kore’nin Kore Yarımadası’nın doğu açıklarına kısa menzilli füzeler ateşlediği bildirildi.


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