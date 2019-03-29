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Kuzey Irak'taki terör hedefleri imha edildi

29.03.2019 17:23

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.


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