Kuzey Irak'taki pençe operasyonundaki komandolar böyle görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik harekat başlattı. Gece icra edilen hava hücum harekâtıyla bölgeye inen komando birlikleri, PKK’lı teröristlerin bölgeye tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hale getirmeye, sığınak ve barınakları imha etmeye devam ediyor.
Kuzey Irak'taki pençe operasyonundaki komandolar böyle görüntülendi28.05.2019 15:56
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