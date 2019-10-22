Terör örgütü PKK’nın yönetiminde yer alan ve uzun süre Öcalan’ın yanında kalmış, “Demhat Agit” kod adlı Seyithan Ayaz ve “Cemil Amed” kod adlı Eser Irmak, şanlı ordumuz tarafından öldürüldü.
15 Ekim'de Süleymaniye sınırındaki Ezmer Dağı'nda saat 17:10 sıralarında TSK'ya ait uçaklar "Cemil Amed" ile "Demhat Agit" kod adlı PKK'nin 2 üst düzey yetkilisini hedef almıştı.
Bombalama sonucu paramparça olan teröristlerin cesedi yeni birleştirildi. Öldürülen teröristlerin kimliği 7 gün sonra teşhis edilebildi.
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