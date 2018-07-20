Kuzey Irak'ta PKK'ya büyük darbe

Kuzey Irak'a düzenlenen operasyonda teröristlerin etkisiz hale getirildiği anların görüntüleri yayınlandı. Yayınlanan görüntülerde tespit edilen hedeflerin tam isabetle vurulduğu görülürken, PKK'nın sözde lojistik sorumlusu da operasyon sonucunda öldürüldü.
Kuzey Irak'ta PKK'ya büyük darbe19 Temmuz 2018, Perşembe
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