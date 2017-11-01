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Kuzey Irak'ta ne amaçlanıyor?

31 Ekim 2017, Salı
Önce kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yaptığı referandum, ardından Bölgesel Yönetimin Başkanı Mesud Barzani'nin istifası. Son dönemde yaşanan tüm bu olaylar ne anlama geliyor? Tarih boyunca Kuzey Irak'ta bunun gibi manzaralarla karşılaşıldı mı? İşte tüm bu soruların cevapları için A Haber, gazeteci ve akademisyenlere mikrofon uzattı. İşte detaylar…
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