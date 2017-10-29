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Kuzey Irak'ta Mehmetçik'in ağlatan sevgisi

28 Ekim 2017, Cumartesi
Kuzey Irak'taki terör inlerine operasyon üstüne operasyon yapan Mehmetçik bu kez farklı bir görüntüyle ekrana geldi. Bir Mehmetçiğin komutanını cep telefonuyla görüntülediği anlarda Komutanın çocuk özlemini 8 günlük bebeğinin kıyafetini koklayarak giderdiği görülüyor.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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kırkaltı ede kırkaltı ede

allah analı babalı büyütsün es selam ismi şerifi üzerine sizlere ekibinize selamet versin

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cevapla 29.10.2017 09:28
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