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Kuzey Irak'ta FETÖ-Barzani ilişkisi

10 Ekim 2017, Salı
Uluslararası Kafkasya Vakfı Başkanı Hayati Küçük, A Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Küçük, Kuzey Irak'taki referandum kararında FETÖ'nün parmağı olduğunu ileri sürdü. Ayrıca, bölgedeki FETÖ okullarının kapatılmadığını, Barzani'nin çocuklarının hatta torunlarının dahi FETÖ okullarında eğitim gördüğünü savundu.
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