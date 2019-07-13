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Kuzey Irak'a ikinci kara harekatı başladı! Pençe-2 harekatının hedeflerinde nereler var? Harekata dair detaylar nedir?

13.07.2019 12:45

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika haberine göre "Dün saat 22.00'de Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldı." denildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın bu açıklamasından sonra Pençe-2 harekatının hedeflerinde nereler var? Harekata dair detaylar nedir? soruları sorulmaya başlandı. A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında operasyonun detaylarıyla ilgili bilgiler aktardı. işte detaylar...


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