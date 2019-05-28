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Kuzey Irak'a hava ve kara harekatı

28.05.2019 10:13

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik harekat başlatıldığı bildirildi. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor.


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