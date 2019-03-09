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Kuzey Irak'a hava harekatı: İmha edildi

09.03.2019 16:08

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütünün barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanıldığı hedefler imha edildi.


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