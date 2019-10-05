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Kuzey Irak'a hava harekatı: 17 terörist etkisiz hale getirildi

05.10.2019 09:43

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak'ın kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 51 oldu'' denildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 51 oldu" denildi.

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