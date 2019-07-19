Kuzey Irak ve Bitlis şehitleri isimleri rütbeleri memleketleri! 19 Temmuz Kuzey Irak ve Bitlis son dakika şehit haberi! 19.07.2019 17:33

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Pençe-2 Harekâtı kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Irak kuzeyinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beşi hafif olmak üzere altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgedeki operasyonlara hava destekli olarak aralıksız devam edilmektedir." denildi. İşte Kuzey Irak ve Bitlis şehitleri isimleri rütbeleri memleketleri!

Kuzey Irak ve Bitlis şehitleri isimleri rütbeleri memleketleri! 19 Temmuz Kuzey Irak ve Bitlis son dakika şehit haberi!. Bitlis'in Bölükyazı köyü yakınlarında askeri araca PKK'lı teröristlerce roketli sadırı düzenlendi. Saldırıda 1 binbaşı şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ile araç sürücüsü yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı da Pençe-2 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde 1 askerimizin şehit olduğu, altı askerimizin de yaralandığını açıkladı.

Alınan bilgilere göre olay, Bitlis merkeze bağlı Bölükyazı mevkiinde meydana geldi. Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Zafer Akkuş'un makam aracına teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Binbaşı Akkuş ile yanında bulunun şoförü ve koruması yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan Binbaşı Akkuş, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü.

Terör örgütü PKK'ya 'pençe' darbesi! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde teröre "Pençe" darbesi

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatlarda bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi.