Kuzey Anadolu Fay Hattında bugüne kadar meydana gelen büyük depremler! Sırada İstanbul var 27.09.2019 16:25

İstanbul 5.8'lik depremin ardından artçılarla sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, merkez üssü Silivri açıkları olan depremin, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda (KAF) meydana geldiğini açıkladı. Dünyanın en aktif ve en önemli kırık hatları arasında sayılan Kuzey Anadolu Fay Hattında bugüne kadar 1939'da Erzincan'da başlayıp domino taşı gibi batıya doğru giden deprem silsileleri meydana geldi. Büyük İstanbul depreminin konuşulduğu günümüzde vatandaşların olası deprem senaryolarını araştırdığını görüyoruz. 5.8'lik deprem büyük depremin habercisi mi? İstanbul'un riskli alanları nereler? Deprem yeni bir fay hattı mı ortaya çıkardı? gibi olası deprem sorularını İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, A Haber canlı yayınında haritalarla değerlendirdi. İşte Çakır'ın birbirinden çarpıcı deprem açıklamaları...

Önceki gün Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul bugün 5.8 büyüklüğündeki deprem ile sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, merkez üssü Silivri açıkları olan depremin, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda (KAF) meydana geldiğini açıkladı.

Yerkabuğunu oluşturan kayaçların bir yüzey boyunca kırılmasıyla oluşan iki parçanın birbirine göre yer değiştirmesi fay hattı olarak tanımlanıyor. İstanbul'daki depremin meydana geldiği Kuzey Anadolu fayı (KAF) olarak anılan fay hattı, dünyanın en aktif ve en önemli kırık hatları arasında sayılıyor. KAF, doğuda Karlıova ile batıda Mudurnu Vadisi arasında doğu-batı doğrultusunda bir yay gibi uzanıyor. Dünyanın en aktif ve en önemli kırık hatları arasında yer alan hattın uzunluğu yaklaşık 1200 kilometre; genişliği ise 100 metre ile 10 kilometre arasında değişiyor. 1992 yılındaki Erzincan, 1983 yılındaki Erzurum 1966 yılındaki Varto, 1999 yılında çok fazla can ve mal kaybına neden olan İzmit, Düzce ve Adapazarı depremleri bu fay kuşağında meydana geldi.