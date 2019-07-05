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Kuzeninin cipini çaldığı iddia edilen kadın serbest kaldı

05.07.2019 22:56

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kuzeninin cipini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyedeki ifadesi sonrasında hakim karşısına çıkartılan E.U.’nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Cinayet, yaralama, silahla tehdit, yağma gibi farklı suçlardan 20 adet kaydı, 10 suçtan aranması ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi R.A.’nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


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