Haberler Web TV Kuyumculukta taksit düzenlemesi geliyor

Kuyumculukta taksit düzenlemesi geliyor

27.03.2019 14:55

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Kuyumculukta işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit düzenlemesi yapacağız." dedi.


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