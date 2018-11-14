Kuyumcu, silahlı soyguncuyu silahla ateş ederek püskürttü 14 Kasım 2018, Çarşamba

Başkent’te bir kuyumcu, kar maskeli ve silahla soygun girişiminde bulunan soyguncuyu tabancayla ateş ederek püskürttü. Kar maskeli kişinin soygun girişimi, kuyumcunun soyguncuyu püskürtme anı ve o sırada yaşanan panik, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.