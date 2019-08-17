Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi.İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Üsküdar Bosna Bulvarı, Göktürk sokaktaki yol çöktü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı.
Kuvvetli yağış sonrası Üsküdar'da yol boydan boya çöktü (Video)17.08.2019 15:48
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