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Kuvvetli sağanak yağış Kurbağalıdere'de tekne batırdı! O anlar kamerada

17.08.2019 16:31

İstanbul'u vuran kuvvetli yağış Kadıköy ilçesinde de etkili oldu. Etkili sağanak sonrası Kurbağalıdere'nin debisinin artması nedeniyle tekneler sürüklendi. Bir teknenin batma anı da amatör kameralara yansıdı.


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