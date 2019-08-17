Kuvvetli sağanak yağış Kurbağalıdere'de tekne batırdı! O anlar kamerada

İstanbul'u vuran kuvvetli yağış Kadıköy ilçesinde de etkili oldu. Etkili sağanak sonrası Kurbağalıdere'nin debisinin artması nedeniyle tekneler sürüklendi. Bir teknenin batma anı da amatör kameralara yansıdı.
Kuvvetli sağanak yağış Kurbağalıdere'de tekne batırdı! O anlar kamerada17.08.2019 16:31
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